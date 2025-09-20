VIDE GRENIER Rieumes
VIDE GRENIER Rieumes samedi 20 septembre 2025.
Rieumes Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
association des résidents de l’ehpad La Prade
Inscription par mail du 30 juillet au 11 septembre 9 .
Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie lapradeaufildutemps@gmail.com
English :
Flea Market
German :
Flohmarkt
verein der Bewohner des Altenheims La Prade
Italiano :
Mercato delle pulci
associazione dei residenti di La Prade
Espanol :
Rastro
asociación de vecinos de ehpad La Prade
