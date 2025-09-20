VIDE GRENIER Rieumes

VIDE GRENIER

VIDE GRENIER Rieumes samedi 20 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Vide Grenier
association des résidents de l’ehpad La Prade
Inscription par mail du 30 juillet au 11 septembre 9  .

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie   lapradeaufildutemps@gmail.com

English :

Flea Market
association des résidents de l’ehpad La Prade

German :

Flohmarkt
verein der Bewohner des Altenheims La Prade

Italiano :

Mercato delle pulci
associazione dei residenti di La Prade

Espanol :

Rastro
asociación de vecinos de ehpad La Prade

L’événement VIDE GRENIER Rieumes a été mis à jour le 2025-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE