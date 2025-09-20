VIDE GRENIER Rieumes

VIDE GRENIER Rieumes samedi 20 septembre 2025.

Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

association des résidents de l’ehpad La Prade

Inscription par mail du 30 juillet au 11 septembre 9 .

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie lapradeaufildutemps@gmail.com

English :

Flea Market

association des résidents de l’ehpad La Prade

German :

Flohmarkt

verein der Bewohner des Altenheims La Prade

Italiano :

Mercato delle pulci

associazione dei residenti di La Prade

Espanol :

Rastro

asociación de vecinos de ehpad La Prade

