Vide-grenier Rignacois

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-03-08 2026-04-19 2026-06-07 2026-08-02 2026-10-11 2026-12-06

Vide-grenier, bourse, broc artisanat d’art et autre

Vide-grenier Rignacois

Intérieur et extérieur, toute la journée, place du Foirail Bas.

Ouvert à tous, 2€ le mètre linéaire (professionnel et particulier)

Renseignements 06 81 58 05 33 et pagcom12@gmail.com

Organisé par l’Association ATMS (Team 12 Supermortard) .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 81 58 05 33 pagcom12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale, bourse, broc arts & crafts and other

L’événement Vide-grenier Rignacois Rignac a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)