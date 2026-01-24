Vide-grenier Rignacois Rignac
Vide-grenier Rignacois Rignac dimanche 8 mars 2026.
Vide-grenier Rignacois
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : dimanche 8 mars 2026
Début : 2026-03-08
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-03-08 2026-04-19 2026-06-07 2026-08-02 2026-10-11 2026-12-06
Vide-grenier, bourse, broc artisanat d’art et autre
Vide-grenier Rignacois
Intérieur et extérieur, toute la journée, place du Foirail Bas.
Ouvert à tous, 2€ le mètre linéaire (professionnel et particulier)
Renseignements 06 81 58 05 33 et pagcom12@gmail.com
Organisé par l’Association ATMS (Team 12 Supermortard) .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 81 58 05 33 pagcom12@gmail.com
English :
Garage sale, bourse, broc arts & crafts and other
L’événement Vide-grenier Rignacois Rignac a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)