Vide-grenier Rignacois Rignac
dimanche 25 octobre 2026 · Rignac
Informations pratiques
Rignac
Vide-grenier Rignacois
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-10-25 2026-12-06
Vide-grenier, bourse, broc / artisanat d’art et autre
Vide-grenier Rignacois
Intérieur et extérieur, toute la journée, place du Foirail Bas.
Ouvert à tous, 2€ le mètre linéaire (professionnel et particulier)
Renseignements 06 81 58 05 33 et pagcom12@gmail.com
Organisé par l’Association ATMS (Team 12 Supermortard) .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 81 58 05 33 pagcom12@gmail.com
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English :
Garage sale, bourse, broc / arts & crafts and other
L’événement Vide-grenier Rignacois Rignac a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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