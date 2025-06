Vide Grenier Rivarennes 6 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Vide Grenier Allée du Stade Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Bonjour à tous, voici le bulletin d’inscription pour notre traditionnel brocante le 6 juillet au stade de Rivarennes.

Voici le bulletin d’inscription, vous pouvez le retourner par mail associationloisirsrivarennes@gmail.com

Ou à la mairie de Rivarennes

Bonjour à tous, voici le bulletin d’inscription pour notre traditionnel brocante le 6 juillet au stade de Rivarennes.

Voici le bulletin d’inscription, vous pouvez le retourner par mail associationloisirsrivarennes@gmail.com

Ou à la mairie de Rivarennes .

Allée du Stade

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire associationloisirsrivarennes@gmail.com

English :

Hello everyone, here is the registration form for our traditional flea market on July 6 at the Rivarennes stadium.

Here is the registration form, which you can return by e-mail: associationloisirsrivarennes@gmail.com

Or to Rivarennes Town Hall

German :

Hallo an alle, hier ist das Anmeldeformular für unseren traditionellen Flohmarkt am 6. Juli im Stadion von Rivarennes.

Hier ist das Anmeldeformular, Sie können es per E-Mail zurückschicken: associationloisirsrivarennes@gmail.com

Oder an das Rathaus von Rivarennes

Italiano :

Salve a tutti, ecco il modulo di iscrizione per il nostro tradizionale mercatino delle pulci del 6 luglio allo stadio di Rivarennes.

Ecco il modulo di iscrizione, che potete restituire via e-mail: associationloisirsrivarennes@gmail.com

Oppure al municipio di Rivarennes

Espanol :

Hola a todos, aquí está el formulario de inscripción para nuestro tradicional mercadillo del 6 de julio en el estadio de Rivarennes.

Aquí tenéis el formulario de inscripción, que podéis devolver por correo electrónico: associationloisirsrivarennes@gmail.com

O al ayuntamiento de Rivarennes

L’événement Vide Grenier Rivarennes a été mis à jour le 2025-06-20 par ADT 37