Vide-grenier Rivière-sur-Tarn

Vide-grenier Rivière-sur-Tarn dimanche 21 septembre 2025.

Vide-grenier

Maisons des Activités Rivière-sur-Tarn Aveyron

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Maisons des Activités de 9h à 18h

Restauration sur place

Réservation des emplacements obligatoires au 06 30 13 56 37

Emplacement intérieur 5€ la table

Emplacement extérieur 5€ les 2 mètres .

Maisons des Activités Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 30 13 56 37

