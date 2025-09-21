Vide-grenier Rivière-sur-Tarn
Vide-grenier Rivière-sur-Tarn dimanche 21 septembre 2025.
Vide-grenier
Maisons des Activités Rivière-sur-Tarn Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Maisons des Activités de 9h à 18h
Restauration sur place
Réservation des emplacements obligatoires au 06 30 13 56 37
Emplacement intérieur 5€ la table
Emplacement extérieur 5€ les 2 mètres .
Maisons des Activités Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 30 13 56 37
