VIDE-GRENIER Rocheservière

Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

Date(s) :

2026-03-22

.

Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 17 27 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VIDE-GRENIER Rocheservière Rocheservière a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Terres de Montaigu