Vide grenier Rondisport87 Maison du temps libre Limoges

Vide grenier Rondisport87 Maison du temps libre Limoges samedi 25 octobre 2025.

Vide grenier Rondisport87

Maison du temps libre 2 Rue Louis Longequeue Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’association Sport & Culture, labellisée Qualité Club Sport Santé EPGV organise son vide grenier. Venez dénicher de bonnes affaires, flâner entre les stands et profiter d’une buvette sur place. .

Maison du temps libre 2 Rue Louis Longequeue Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 00 62

