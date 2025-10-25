Vide grenier Rondisport87 Maison du temps libre Limoges
Maison du temps libre 2 Rue Louis Longequeue Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
L’association Sport & Culture, labellisée Qualité Club Sport Santé EPGV organise son vide grenier. Venez dénicher de bonnes affaires, flâner entre les stands et profiter d’une buvette sur place. .
Maison du temps libre 2 Rue Louis Longequeue Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 00 62
