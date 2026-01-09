Vide grenier

Allée de la cure Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le printemps arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ? Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Rouans

Pratique

propsé par l’Association des Parents d’Élèves de l’école Jules Verne

rendez-vous à la salle des loisirs et à l’espace Coeur en Scène

boissons et gourmandises sur place

entrée gratuite pour les visiteurs

environ 70 exposants 42 emplacements en intérieur environ et 30 en extérieur

pour les exposants inscription en ligne sur HelloAsso ici ou par mail

installation à partir de 7h30

tarif des emplacements à partir de 10€

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Allée de la cure Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire videgrenier.aperouans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring is on its way! Are you looking to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell off your youngest child’s toys? This garage sale is for you! See you in Rouans

L’événement Vide grenier Rouans a été mis à jour le 2026-01-09 par I_OT Pornic