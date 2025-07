Vide-Grenier Rouffiac

Vide-Grenier Rouffiac dimanche 3 août 2025.

Vide-Grenier

Aire de loisirs bord de Charente Rouffiac Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-08-03 07:30:00

2025-08-03

Vide-grenier organisé par le Foyer Rural.

Accueil des exposants dès 7h tarif 2€ le ml.



A proximité Les Clapotis dès 7h30 petit déjeuner et buvette.

Restauration possible le midi sur réservation la veille ou tôt le matin.

Aire de loisirs bord de Charente Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 10 40 07

English :

Garage sale organized by the Foyer Rural.

Stallholders welcome from 7 am price 2? per sq. m.



Nearby Les Clapotis from 7.30 a.m. breakfast and refreshment bar.

Catering available at lunchtime on reservation the day before or early in the morning.

German :

Vide-grenier organisiert vom Foyer Rural.

Empfang der Aussteller ab 7 Uhr Preis 2? pro ml.



In der Nähe von Les Clapotis ab 7:30 Uhr Frühstück und Erfrischungsstände.

Mittagessen auf Vorbestellung am Vortag oder am frühen Morgen.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Foyer Rural.

I proprietari delle bancarelle sono benvenuti dalle 7 del mattino prezzo 2? al metro quadro.



Nelle vicinanze di Les Clapotis dalle 7.30 colazione e bar.

Possibilità di ristorazione a pranzo su prenotazione il giorno prima o la mattina presto.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Foyer Rural.

A partir de las 7.00 h. precio de 2? por metro cuadrado.



Cerca de Les Clapotis, a partir de las 7.30 h, desayuno y bar.

Catering disponible a la hora del almuerzo previa reserva el día anterior o a primera hora de la mañana.

