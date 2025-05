Vide grenier – Rougnac, 18 mai 2025 07:00, Rougnac.

Charente

Vide grenier Rougnac Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Vide greniers organisé par l’Association pétanque et loisirs.

Pas de vente d’objets neufs ou emballés. restauration sur place. Parking PMR.

Rougnac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 67 25 32

English :

Garage sale organized by the Association pétanque et loisirs.

No sale of new or wrapped items. Catering on site. PMR parking.

German :

Vide greniers organisé par l’Association pétanque et loisirs.

Kein Verkauf von neuen oder verpackten Gegenständen. Restauration vor Ort. PMR-Parkplatz.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’Associazione pétanque et loisirs.

Non si vendono oggetti nuovi o incartati. Ristorazione in loco. Parcheggio PRM.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la Asociación pétanque et loisirs.

No se venden artículos nuevos ni envueltos. Catering in situ. Aparcamiento PMR.

L’événement Vide grenier Rougnac a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Sud Charente