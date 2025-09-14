VIDE GRENIER Roujan

VIDE GRENIER Roujan dimanche 14 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Rue Bastard Sénaux Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Vide-Grenier de 8h à 17h au Parc Bastard Senaux. Venez découvrir notre brocante annuelle et passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !

Exposants 10€ les 5 mètres, sur réservation.

.

Rue Bastard Sénaux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25

English :

Garage Sale from 8am to 5pm in Parc Bastard Senaux. Come and discover our annual flea market and spend a convivial time unearthing a multitude of treasures!

Exhibitors: 10? per 5 meters, by reservation.

German :

Vide-Grenier von 8 bis 17 Uhr im Parc Bastard Senaux. Entdecken Sie unseren jährlichen Trödelmarkt und verbringen Sie eine gesellige Zeit, in der Sie viele Schätze finden können!

Aussteller: 10? pro 5 Meter, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Garage Sale dalle 8.00 alle 17.00 nel Parc Bastard Senaux. Venite a scoprire il nostro mercato delle pulci annuale e trascorrete un momento di convivialità alla scoperta di una moltitudine di tesori!

Espositori: 10? per 5 metri, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venta de garaje de 8.00 a 17.00 h en el Parque Bastard Senaux. Venga a descubrir nuestro mercadillo anual y pase un rato agradable desenterrando multitud de tesoros

Expositores: 10? por 5 metros, previa reserva.

