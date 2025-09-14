VIDE GRENIER Roujan
VIDE GRENIER Roujan dimanche 14 septembre 2025.
VIDE GRENIER
Rue Bastard Sénaux Roujan Hérault
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Vide-Grenier de 8h à 17h au Parc Bastard Senaux. Venez découvrir notre brocante annuelle et passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !
Exposants 10€ les 5 mètres, sur réservation.
Rue Bastard Sénaux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25
English :
Garage Sale from 8am to 5pm in Parc Bastard Senaux. Come and discover our annual flea market and spend a convivial time unearthing a multitude of treasures!
Exhibitors: 10? per 5 meters, by reservation.
German :
Vide-Grenier von 8 bis 17 Uhr im Parc Bastard Senaux. Entdecken Sie unseren jährlichen Trödelmarkt und verbringen Sie eine gesellige Zeit, in der Sie viele Schätze finden können!
Aussteller: 10? pro 5 Meter, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Garage Sale dalle 8.00 alle 17.00 nel Parc Bastard Senaux. Venite a scoprire il nostro mercato delle pulci annuale e trascorrete un momento di convivialità alla scoperta di una moltitudine di tesori!
Espositori: 10? per 5 metri, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Venta de garaje de 8.00 a 17.00 h en el Parque Bastard Senaux. Venga a descubrir nuestro mercadillo anual y pase un rato agradable desenterrando multitud de tesoros
Expositores: 10? por 5 metros, previa reserva.
L’événement VIDE GRENIER Roujan a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT AVANT-MONTS