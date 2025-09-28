Vide grenier rue Beau Soleil Millau

Vide grenier rue Beau Soleil Millau dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier rue Beau Soleil

Rue Beau Soleil Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

9h-16h

(Installation à partir de 8h)

Inscription 06 81 27 94 44 .

Rue Beau Soleil Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 81 27 94 44 assohabitantruebeausoleil@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier rue Beau Soleil Millau a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)