Vide grenier rue Beau Soleil Millau

Vide grenier rue Beau Soleil Millau dimanche 28 septembre 2025.

Rue Beau Soleil Millau Aveyron

Tarif : – –

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

9h-16h
(Installation à partir de 8h)

Inscription 06 81 27 94 44   .

Rue Beau Soleil Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 81 27 94 44  assohabitantruebeausoleil@gmail.com

L’événement Vide grenier rue Beau Soleil Millau a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)