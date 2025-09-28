Vide grenier rue Beau Soleil Millau
Vide grenier rue Beau Soleil Millau dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier rue Beau Soleil
Rue Beau Soleil Millau Aveyron
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
9h-16h
(Installation à partir de 8h)
Inscription 06 81 27 94 44 .
Rue Beau Soleil Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 81 27 94 44 assohabitantruebeausoleil@gmail.com
L’événement Vide grenier rue Beau Soleil Millau a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)