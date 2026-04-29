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Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix

Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix samedi 13 juin 2026.

Adresse : Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Vide-grenier Rue Inkerman

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

9h à 16h
Rue Inkerman,
(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).

**Contact **
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
Du 02/05/26 au 10/06/26
9h à 16h
Rue Inkerman,
(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).

**Contact **
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
Du 02/05/26 au 10/06/26   .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 89 33 53 12  upcroubaix@gmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m
Rue Inkerman,
(from rue de l?Industrie to rue Sébastopol) and rue des Arts (from rue du Trichon to rue de Soubise).

**Contact:**
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
From 02/05/26 to 10/06/26

L’événement Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme

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