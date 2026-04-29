Roubaix

Vide-grenier Rue Inkerman

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

9h à 16h

Rue Inkerman,

(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).

**Contact **

Vincent BOUTRY

BARAKA

20 rue Sébastopol

06 89 33 53 12

[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)

Du 02/05/26 au 10/06/26

9h à 16h

Rue Inkerman,

(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).

**Contact **

Vincent BOUTRY

BARAKA

20 rue Sébastopol

06 89 33 53 12

[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)

Du 02/05/26 au 10/06/26 .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 89 33 53 12 upcroubaix@gmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Rue Inkerman,

(from rue de l?Industrie to rue Sébastopol) and rue des Arts (from rue du Trichon to rue de Soubise).

**Contact:**

Vincent BOUTRY

BARAKA

20 rue Sébastopol

06 89 33 53 12

[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)

From 02/05/26 to 10/06/26

L’événement Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme