Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix
Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix samedi 13 juin 2026.
Roubaix
Vide-grenier Rue Inkerman
Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
9h à 16h
Rue Inkerman,
(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).
**Contact **
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
Du 02/05/26 au 10/06/26
9h à 16h
Rue Inkerman,
(de la rue de l’Industrie à la rue Sébastopol) et rue des Arts (de la rue du Trichon à la rue de Soubise).
**Contact **
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
Du 02/05/26 au 10/06/26 .
Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 89 33 53 12 upcroubaix@gmail.com
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English :
9 a.m. to 4 p.m
Rue Inkerman,
(from rue de l?Industrie to rue Sébastopol) and rue des Arts (from rue du Trichon to rue de Soubise).
**Contact:**
Vincent BOUTRY
BARAKA
20 rue Sébastopol
06 89 33 53 12
[upcroubaix@gmail.com](mailto:upcroubaix@gmail.com)
From 02/05/26 to 10/06/26
L’événement Vide-grenier Rue Inkerman Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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