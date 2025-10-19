Vide-grenier rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes

Vide-grenier rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Venez dénicher vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés, de la déco, des livres, des jouets, etc.Bar et restauration sur place.Inscriptions à partir du 26 septembre, au Cellier – 66, rue Maréchal-Joffre. Du mardi au samedi, de 10h à 19h. Tarif : 15 euros l’emplacement de 3 mètres linéaires.

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1928691267693405/?post_id=1928694514359747&acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment_media%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D