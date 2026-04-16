Russ

Vide grenier

rue de la gare Russ Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Tennis de table de Russ organise son traditionnel vide grenier en mode semi-nocturne et accompagné d’un salon des artisans créateurs ! Buvette, grillades, knacks et tartes flambées. .

rue de la gare Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 99 22 46 tennisdetableruss@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Russ a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche