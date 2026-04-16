Vide grenier Russ
Vide grenier Russ samedi 27 juin 2026.
Russ
Vide grenier
rue de la gare Russ Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Tennis de table de Russ organise son traditionnel vide grenier en mode semi-nocturne et accompagné d’un salon des artisans créateurs ! Buvette, grillades, knacks et tartes flambées. .
rue de la gare Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 99 22 46 tennisdetableruss@sfr.fr
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English :
L’événement Vide grenier Russ a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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