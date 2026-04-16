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Vide grenier Russ

Vide grenier Russ samedi 27 juin 2026.

Adresse : rue de la gare

Ville : 67130 Russ

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Russ

Vide grenier

rue de la gare Russ Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le Tennis de table de Russ organise son traditionnel vide grenier en mode semi-nocturne et accompagné d’un salon des artisans créateurs ! Buvette, grillades, knacks et tartes flambées.   .

rue de la gare Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 99 22 46  tennisdetableruss@sfr.fr

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English :

L’événement Vide grenier Russ a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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