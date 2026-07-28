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AGENDA · Saessolsheim

Vide-grenier Saessolsheim

dimanche 6 septembre 2026 · Saessolsheim

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
67270 Saessolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saessolsheim

Vide-grenier

Centre-ville Saessolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

  .

Centre-ville Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 23 05 27 

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English :

L’événement Vide-grenier Saessolsheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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