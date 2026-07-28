Informations pratiques

Saessolsheim

Vide-grenier

Centre-ville Saessolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

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Centre-ville Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 23 05 27

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English :

L’événement Vide-grenier Saessolsheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région