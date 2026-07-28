AGENDA · Saessolsheim
Vide-grenier Saessolsheim
dimanche 6 septembre 2026 · Saessolsheim
Informations pratiques
Saessolsheim
Vide-grenier
Centre-ville Saessolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
.
Centre-ville Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 23 05 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier Saessolsheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région