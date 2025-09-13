Vide Grenier Saint-Affrique

Vide Grenier Saint-Affrique samedi 13 septembre 2025.

Vide Grenier

Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-09-13

2025-09-13

Le Quai organise son Vide Grenier ! les greniers se vident et les bonnes affaires vous attendent ! Venez chiner, fouiller, et dénicher la perle rare !

Le centre social Le Quai organise son vide-grenier annuel.

Ouvert à toutes et tous, ce vide-grenier est l’occasion idéale de chiner, de vendre ses objets oubliés ou simplement de profiter d’un moment convivial.

L’installation des exposants débutera dès 7h30. L’inscription est obligatoire auprès du Quai.

Tarif 4 € les 4 mètres linéaires.

Une buvette sera tenue sur place pour se rafraîchir tout au long de la matinée.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Quartier Jeunes de la ville. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Le Quai is organizing its Garage Sale! The attics are being emptied and bargains are waiting for you! Come and rummage, rummage, rummage!

German :

Le Quai organisiert seinen Vide Grenier! Die Speicher werden geleert und die Schnäppchen warten auf Sie! Kommen Sie und stöbern Sie nach Herzenslust!

Italiano :

Le Quai organizza un mercatino dell’usato: le soffitte vengono svuotate e le occasioni vi aspettano! Venite a rovistare e a trovare quel gioiello raro!

Espanol :

Le Quai organiza una venta de garaje: ¡vacía los desvanes y te esperan gangas! Venga a rebuscar y encuentre esa joya rara

L'événement Vide Grenier Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-25