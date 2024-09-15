VIDE GRENIER Saint-Alban-sur-Limagnole

VIDE GRENIER Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 15 septembre 2024.

VIDE GRENIER

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Début : 2024-09-15 07:00:00

fin : 2024-09-15 17:00:00

2024-09-15 2025-09-21

Vide Grenier

L’association « Enjoy the Silence » organise un Vide Grenier en exterieur à Saint-Alban-sur-Limagnole.

De 8h à 18h place du breuil.

Buvette et restauration sur place .

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 86 91 13 03 enjoythesilence.asso@gmail.com

English :

Garage Sale

German :

Flohmarkt

Italiano :

Vendita in garage

Espanol :

Venta de garaje

