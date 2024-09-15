VIDE GRENIER Saint-Alban-sur-Limagnole
VIDE GRENIER Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 15 septembre 2024.
VIDE GRENIER
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-09-15 07:00:00
fin : 2024-09-15 17:00:00
Date(s) :
2024-09-15 2025-09-21
Vide Grenier
L’association « Enjoy the Silence » organise un Vide Grenier en exterieur à Saint-Alban-sur-Limagnole.
De 8h à 18h place du breuil.
Buvette et restauration sur place .
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 86 91 13 03 enjoythesilence.asso@gmail.com
English :
Garage Sale
German :
Flohmarkt
Italiano :
Vendita in garage
Espanol :
Venta de garaje
L’événement VIDE GRENIER Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2025-08-20 par 48-OT Margeride en Gévaudan