Vide grenier Saint-André-d’Allas
Vide grenier Saint-André-d’Allas dimanche 23 novembre 2025.
Vide grenier
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Vide grenier organisé par l’Amicale Laïque.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 07 44 saintandreallas.amicalelaique@gmail.com
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir