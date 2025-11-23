Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Saint-André-d’Allas

Vide grenier

Vide grenier Saint-André-d’Allas dimanche 23 novembre 2025.

Vide grenier

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Vide grenier organisé par l’Amicale Laïque.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 07 44  saintandreallas.amicalelaique@gmail.com

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir