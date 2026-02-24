Vide grenier Mur à Gauche Trinquet Saint-André-de-Seignanx
Vide grenier Mur à Gauche Trinquet Saint-André-de-Seignanx dimanche 5 avril 2026.
Vide grenier
Mur à Gauche Trinquet 2 Impasse du Trinquet Saint-André-de-Seignanx Landes
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Vide grenier organisé par l’APE de Saint-André-de-Seignanx.
Restauration et buvette sur place.
RDV le 5 avril au Mur à gauche Trinquet à Saint-André-de-Seignanx. .
Mur à Gauche Trinquet 2 Impasse du Trinquet Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 05 91 90
