Vide-grenier – Saint-Astier 5 juillet 2025 08:00

Dordogne

Vide-grenier Le Petit Pré Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Vide -grenier de 8h à 18h au Petit Pré.

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

Le Petit Pré

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 97 26 00 19

English : Vide-grenier

Garage sale from 8am to 6pm at Petit Pré.

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

German : Vide-grenier

Vide -grenier von 8 bis 18 Uhr im Petit Pré.

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

Italiano :

Vendita di garage dalle 8.00 alle 18.00 a Le Petit Pré.

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

Espanol : Vide-grenier

Venta de garaje de 8h a 18h en Le Petit Pré.

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

