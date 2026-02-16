VIDE GRENIER Terrain municipal Saint-Aubin-sur-Loire
VIDE GRENIER Terrain municipal Saint-Aubin-sur-Loire samedi 30 mai 2026.
VIDE GRENIER
Terrain municipal Rue du Stade Saint-Aubin-sur-Loire Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes.
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Terrain municipal Rue du Stade Saint-Aubin-sur-Loire 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 50 85 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Saint-Aubin-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)