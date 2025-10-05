Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard
Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
Le bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Vide grenier & Brocante dans le village de Saint Avit de Vialard. Restauration sur place. 2€ le ml, réservation obligatoire exposants.
Vide grenier & Brocante dans le village de Saint Avit de Vialard. Restauration sur place. 2€ le ml, réservation obligatoire exposants. .
Le bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 23 51 47
English : Vide grenier
Flea market in the village of Saint Avit de Vialard. Catering on site. 2? per ml, exhibitors must reserve.
German : Vide grenier
Flohmarkt und Trödelmarkt im Dorf Saint Avit de Vialard. Verpflegung vor Ort. 2? pro ml, Reservierung für Aussteller erforderlich.
Italiano :
Mercato delle pulci nel villaggio di Saint Avit de Vialard. Ristorazione in loco. 2? al metro, gli espositori devono prenotare in anticipo.
Espanol : Vide grenier
Rastro en el pueblo de Saint Avit de Vialard. Catering in situ. 2? por metro, los expositores deben reservar con antelación.
L’événement Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2025-08-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère