Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard

Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard dimanche 5 octobre 2025.

Le bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Vide grenier & Brocante dans le village de Saint Avit de Vialard. Restauration sur place. 2€ le ml, réservation obligatoire exposants.

Le bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 23 51 47

Flea market in the village of Saint Avit de Vialard. Catering on site. 2? per ml, exhibitors must reserve.

Flohmarkt und Trödelmarkt im Dorf Saint Avit de Vialard. Verpflegung vor Ort. 2? pro ml, Reservierung für Aussteller erforderlich.

Mercato delle pulci nel villaggio di Saint Avit de Vialard. Ristorazione in loco. 2? al metro, gli espositori devono prenotare in anticipo.

Rastro en el pueblo de Saint Avit de Vialard. Catering in situ. 2? por metro, los expositores deben reservar con antelación.

L’événement Vide grenier Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2025-08-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère