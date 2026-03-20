Vide grenier

Place Champ de Foire Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 07:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les bikers de l’Association Motos Customs Toutes Cylindrées organise comme chaque année un vide grenier au profit des enfants malades et atteints de handicap.

Buvette et restauration sur place.Tout public

1 .

Place Champ de Foire Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 7 84 94 99 13

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English :

The bikers of the Association Motos Customs Toutes Cylindrées are organizing their annual garage sale in aid of sick and disabled children.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier Saint-Avold a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE