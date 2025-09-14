Vide-grenier Salle des fêtes Saint-Brice
Vide-grenier Salle des fêtes Saint-Brice dimanche 14 septembre 2025.
Vide-grenier
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brice Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Venez chiner et dénicher de bonnes affaires pour petits et grands jouets, vêtements, meubles et bien plus encore. Une occasion idéale pour renouveler votre intérieur, compléter la garde-robe de vos enfants ou simplement flâner à la recherche de trésors. Ambiance conviviale et bonne humeur garanties. Rendez-vous à la salle des fêtes, où chacun trouvera son bonheur. Entrée libre toute la famille est bienvenue. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brice 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 27 28 drole.dapei.33540@gmail.com
