Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet

Saint-Capraise-d’Eymet

Vide grenier

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des fêtes vous propose un vide grenier pour chiner et trouver des pépites !

Buvette et restauration sur place. .

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides