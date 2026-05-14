Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet
Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Capraise-d’Eymet
Vide grenier
Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité des fêtes vous propose un vide grenier pour chiner et trouver des pépites !
Buvette et restauration sur place. .
Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides