Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet

Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet

Vide grenier Place du village Saint-Capraise-d’Eymet dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : Le Bourg

Ville : 24500 Saint-Capraise-d'Eymet

Département : Dordogne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Capraise-d’Eymet

Vide grenier

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le Comité des fêtes vous propose un vide grenier pour chiner et trouver des pépites !

Buvette et restauration sur place.   .

Place du village Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83  comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides