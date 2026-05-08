Saint-Castin

vide grenier

Salle des fêtes Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Petite restauration sur place .

Salle des fêtes Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 83 61 saint.castin.ape@gmail.com

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English : vide grenier

L’événement vide grenier Saint-Castin a été mis à jour le 2026-05-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran