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vide grenier Saint-Castin

vide grenier Saint-Castin

vide grenier Saint-Castin dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64160 Saint-Castin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Castin

vide grenier

Salle des fêtes Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Petite restauration sur place   .

Salle des fêtes Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 83 61  saint.castin.ape@gmail.com

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English : vide grenier

L’événement vide grenier Saint-Castin a été mis à jour le 2026-05-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran