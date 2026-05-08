vide grenier Saint-Castin
vide grenier Saint-Castin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Castin
vide grenier
Salle des fêtes Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Petite restauration sur place .
Salle des fêtes Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 83 61 saint.castin.ape@gmail.com
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English : vide grenier
L’événement vide grenier Saint-Castin a été mis à jour le 2026-05-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran