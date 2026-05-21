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Vide grenier Saint-Ciers-Champagne

Vide grenier Saint-Ciers-Champagne dimanche 28 juin 2026.

Ville : 17520 Saint-Ciers-Champagne

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 1 1 Gratuit le mètre linéaire

Saint-Ciers-Champagne

Vide grenier

Saint-Ciers-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit
le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide grenier organisé par l’Association des Parents d’élèves du RPI, avec restauration et buvette sur place. Informations et inscriptions par mail ou téléphone.
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Saint-Ciers-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 32 52  aipesmscc@hotmail.com

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English :

Garage sale organized by the RPI Parents’ Association, with food and refreshments on site. Information and registration by e-mail or telephone.

L’événement Vide grenier Saint-Ciers-Champagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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