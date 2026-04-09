Saint-Martin-sur-Ocre

Vide Grenier Saint Cochon

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier des 30 ans du Saint Cochon, dimanche 31 mai. Emplacements à 2,50 € le mètre linéaire, sur réservation obligatoire. Restauration sur place avec jambon à la broche et saucisses. Ambiance conviviale garantie !

À l’occasion des 30 ans du Saint Cochon, venez participer à son grand vide-grenier le dimanche 31 mai !

Que vous soyez chineur ou exposant, profitez d’une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Les emplacements sont proposés au tarif de 2,50 € le mètre linéaire, avec réservation obligatoire.

Sur place, vous pourrez également vous régaler grâce à une restauration gourmande avec jambon à la broche et saucisses. .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 89 32 94

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English :

Garage sale to celebrate the 30th anniversary of the Saint Cochon, Sunday May 31. Stalls at 2.50? per linear metre, booking essential. On-site catering with spit-roasted ham and sausages. Friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Vide Grenier Saint Cochon Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN