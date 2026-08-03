Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

VIDE GRENIER

8 Rue des Vallées Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

VIDE GRENIER

50 exposants attendus.

Sur place L’Instant Éphémère Foodtruck le midi et toute la journée buvette et pâtisseries/friandises.

Tous les bénéfices de cette journée permettront de soutenir les projets éducatifs et les activités des élèves de l’école Sainte Marie. .

8 Rue des Vallées Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire apelvidegrenier44270@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GARDEN VACUUM

L’événement VIDE GRENIER Saint-Étienne-de-Mer-Morte a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique