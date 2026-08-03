VIDE GRENIER Saint-Étienne-de-Mer-Morte
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Étienne-de-Mer-Morte
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Mer-Morte
VIDE GRENIER
8 Rue des Vallées Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
VIDE GRENIER
50 exposants attendus.
Sur place L’Instant Éphémère Foodtruck le midi et toute la journée buvette et pâtisseries/friandises.
Tous les bénéfices de cette journée permettront de soutenir les projets éducatifs et les activités des élèves de l’école Sainte Marie. .
8 Rue des Vallées Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire apelvidegrenier44270@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
GARDEN VACUUM
L’événement VIDE GRENIER Saint-Étienne-de-Mer-Morte a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique