VIDE GRENIER SAINT FELIU D’AMONT Saint-Féliu-d’Amont

VIDE GRENIER SAINT FELIU D’AMONT Saint-Féliu-d’Amont samedi 20 septembre 2025.

VIDE GRENIER SAINT FELIU D’AMONT

Saint-Féliu-d’Amont Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine la mairie de Saint-Féliu d’Amont, La Plume de Ninie et Yves Escape vous convie une Journée « Chasse au Trésor et Conférence sur le village de Saint-Féliu d’Amont

-Dès 15h00 et jusqu’à 18h00 …

.

Saint-Féliu-d’Amont 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 70

English :

As part of the European Heritage Days, Saint-Féliu d’Amont town council, La Plume de Ninie and Yves Escape invite you to a « Treasure Hunt and Conference » day in the village of Saint-Féliu d’Amont:

-From 3:00 pm to 6:00 pm: …

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt das Rathaus von Saint-Féliu d’Amont, La Plume de Ninie und Yves Escape Sie zu einer « Schatzsuche und Konferenz über das Dorf Saint-Féliu d’Amont » ein:

-Ab 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr: …

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Saint-Féliu d’Amont, La Plume de Ninie e Yves Escape vi invitano a una caccia al tesoro e a una conferenza sul villaggio di Saint-Féliu d’Amont:

-Dalle 15.00 alle 18.00: …

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ayuntamiento de Saint-Féliu d’Amont, La Plume de Ninie e Yves Escape le invitan a una Búsqueda del Tesoro y a una Conferencia sobre el pueblo de Saint-Féliu d’Amont:

-De 15:00 a 18:00: …

L’événement VIDE GRENIER SAINT FELIU D’AMONT Saint-Féliu-d’Amont a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI ROUSSILLON CONFLENT