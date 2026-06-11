Vide-Grenier Abbaye Saint-Ferme
Vide-Grenier Abbaye Saint-Ferme dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Ferme
Vide-Grenier
Abbaye 4 le Bourg Saint-Ferme Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez profiter d’une journée conviviale et festive au cœur de Saint-Ferme. Que vous soyez amateur de bonnes affaires, passionné d’objets anciens ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille, ce rendez-vous est fait pour vous ! Découvrez des trésors cachés et partagez un moment agréable dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
Abbaye 4 le Bourg Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 69 92 sainte-ferme.mairie@wanadoo.fr
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Saint-Ferme a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers