Vide grenier Saint-Genest
Vide grenier Saint-Genest dimanche 31 août 2025.
Vide grenier
Rue de l’Église Saint-Genest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 07:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Les associations de Saint-Genest organise un vide-greniers.
Rue de l’Église Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21
English :
The Saint-Genest associations are organizing a garage sale.
German :
Die Vereine von Saint-Genest organisieren einen Flohmarkt.
Italiano :
Le associazioni di Saint-Genest organizzano una vendita di garage.
Espanol :
Las asociaciones de Saint-Genest organizan una venta de garaje.
L’événement Vide grenier Saint-Genest a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme