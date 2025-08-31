Vide grenier Saint-Genest

Vide grenier Saint-Genest dimanche 31 août 2025.

Vide grenier

Rue de l’Église Saint-Genest Allier

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2025-08-31 07:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :
2025-08-31

Les associations de Saint-Genest organise un vide-greniers.
Rue de l’Église Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21 

English :

The Saint-Genest associations are organizing a garage sale.

German :

Die Vereine von Saint-Genest organisieren einen Flohmarkt.

Italiano :

Le associazioni di Saint-Genest organizzano una vendita di garage.

Espanol :

Las asociaciones de Saint-Genest organizan una venta de garaje.

L’événement Vide grenier Saint-Genest a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme