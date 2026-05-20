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Vide grenier Saint-Genest

Vide grenier Saint-Genest dimanche 30 août 2026.

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 03310 Saint-Genest

Département : Allier

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Genest

Vide grenier

Rue de l’Église Saint-Genest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Les Mille Pattes Genestois organise un vide-greniers.
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Rue de l’Église Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21 

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English :

Les Mille Pattes Genestois organizes a garage sale.

L’événement Vide grenier Saint-Genest a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme