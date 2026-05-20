Vide grenier Saint-Genest
Vide grenier Saint-Genest dimanche 30 août 2026.
Saint-Genest
Vide grenier
Rue de l’Église Saint-Genest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Les Mille Pattes Genestois organise un vide-greniers.
.
Rue de l’Église Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Mille Pattes Genestois organizes a garage sale.
L’événement Vide grenier Saint-Genest a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme