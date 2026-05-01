VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit
VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit dimanche 10 mai 2026.
Saint-Geniès-de-Fontedit
VIDE-GRENIER
Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’association du Comité de Jumelage vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !
Buvette et restauration sur place
Venez chiner, vendre ou simplement profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis !
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Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 52 75 68 26
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English : VIDE-GRENIER
The Comité de Jumelage association is looking forward to seeing you for a convivial day full of bargains!
Refreshments and catering on site
Come and bargain, sell or simply enjoy a pleasant moment with family and friends!
L’événement VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS