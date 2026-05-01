Saint-Geniès-de-Fontedit

VIDE-GRENIER

Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’association du Comité de Jumelage vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Buvette et restauration sur place

Venez chiner, vendre ou simplement profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis !

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Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 52 75 68 26

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English : VIDE-GRENIER

The Comité de Jumelage association is looking forward to seeing you for a convivial day full of bargains!

Refreshments and catering on site

Come and bargain, sell or simply enjoy a pleasant moment with family and friends!

L’événement VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS