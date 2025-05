Vide grenier – Saint-Georges-du-Bois, 29 juin 2025 08:00, Saint-Georges-du-Bois.

Charente-Maritime

Vide grenier Centre équestre Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Plaisir compétition organise son vide-grenier réservé aux particuliers.

Baptêmes poneys, démonstrations équestre et autre

Emplacement sans véhicule 3€ le m

Parking réservé à 50m



Restauration & Buvette

Centre équestre

Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 60 12 91 plaisircompetition@gmail.com

English :

Plaisir compétition organizes its garage sale for private customers.

Pony baptisms, equestrian demonstrations and more

Pitch without vehicle: 3? per m

Reserved parking 50m away



Catering & refreshments

German :

Plaisir compétition organisiert seinen Flohmarkt für Privatpersonen.

Pony-Taufen, Reitvorführungen und anderes

Stellplatz ohne Fahrzeug: 3? pro m

Reservierter Parkplatz in 50m Entfernung



Essen und Trinken

Italiano :

La Plaisir compétition organizza il suo garage sale solo per i clienti privati.

Introduzione ai pony, dimostrazioni equestri e altre attività

Piazzola senza veicolo: 3? al m

Parcheggio riservato a 50 m



Ristorazione e rinfreschi

Espanol :

Plaisir compétition celebra su venta de garaje sólo para particulares.

Presentación de ponis, demostraciones ecuestres y otras actividades

Parcela sin vehículo: 3? por m

Aparcamiento reservado a 50 m



Catering y refrescos

