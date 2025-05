Vide Grenier – Saint-Germain-de-Belvès, 29 mai 2025 08:00, Saint-Germain-de-Belvès.

Dordogne

Vide Grenier Saint-Germain-de-Belvès Dordogne

Début : 2025-05-29 08:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

Le comité des fêtes de St Germain de Belvès vous propose un Vide grenier le jeudi 29 mai pour plus d’infos 06 89 17 47 91

Saint-Germain-de-Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 47 11

English : Vide Grenier

The festival committee of St Germain de Belvès will be holding a garage sale on Thursday May 29. For more information, call 06 89 17 47 91

German : Vide Grenier

Das Festkomitee von St Germain de Belvès organisiert am Donnerstag, den 29. Mai einen Flohmarkt für weitere Informationen 06 89 17 47 91

Italiano :

Il comitato del festival di St Germain de Belvès organizza un mercatino dell’usato giovedì 29 maggio. Per maggiori informazioni, telefonare al numero 06 89 17 47 91

Espanol : Vide Grenier

La comisión de fiestas de St Germain de Belvès organiza una venta de garaje el jueves 29 de mayo. Para más información, llame al 06 89 17 47 91

