Vide grenier Saint-Germain-de-Belvès

dimanche 26 octobre 2025

Le bourg Saint-Germain-de-Belvès Dordogne

2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Dans le cadre d’octobre Rose, le comité des fêtes organise un vide grenier.

Rdv dimanche 26 octobre toute la journée.

Buvette et restauration sur place.

Réservations au 06 89 17 47 91 ou 06 50 91 53 48

Le bourg Saint-Germain-de-Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 91 53 48

English:

As part of the Pink October campaign, the Comité des fêtes is organizing a garage sale.

All day Sunday, October 26.

Refreshments and catering on site.

For bookings call 06 89 17 47 91 or 06 50 91 53 48

German:

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert das Festkomitee einen Flohmarkt.

Rdv Sonntag, 26. Oktober, den ganzen Tag.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen unter 06 89 17 47 91 oder 06 50 91 53 48

Italiano:

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, il Comité des fêtes organizza una vendita di garage.

Tutto il giorno domenica 26 ottobre.

Ristoro e cibo disponibili sul posto.

Prenotazioni al numero 06 89 17 47 91 o al numero 06 50 91 53 48

Espanol:

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Comité des fêtes organiza una venta de garaje.

Todo el domingo 26 de octubre.

Comida y refrescos in situ.

Reservas en el 06 89 17 47 91 o 06 50 91 53 48

L’événement Vide grenier Saint-Germain-de-Belvès a été mis à jour le 2025-10-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne