VIDE-GRENIER Saint-Guilhem-le-Désert

VIDE-GRENIER Saint-Guilhem-le-Désert dimanche 28 septembre 2025.

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Un vide-grenier est organisé dans tout le village.
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59 

English :

A garage sale is organized throughout the village.

German :

Im ganzen Dorf wird ein Flohmarkt veranstaltet.

Italiano :

In tutto il villaggio viene organizzata una vendita di garage.

Espanol :

Se organiza una venta de garaje en todo el pueblo.

