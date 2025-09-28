VIDE-GRENIER Saint-Guilhem-le-Désert
VIDE-GRENIER Saint-Guilhem-le-Désert dimanche 28 septembre 2025.
VIDE-GRENIER
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Un vide-grenier est organisé dans tout le village.
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59
English :
A garage sale is organized throughout the village.
German :
Im ganzen Dorf wird ein Flohmarkt veranstaltet.
Italiano :
In tutto il villaggio viene organizzata una vendita di garage.
Espanol :
Se organiza una venta de garaje en todo el pueblo.
L’événement VIDE-GRENIER Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT