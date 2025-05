Vide Grenier – Saint-Jean-de-Galaure, 15 juin 2025 06:00, Saint-Jean-de-Galaure.

Drôme

Vide Grenier La Motte de Galaure (lieu précis à venir) Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 06:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

L’association La Motte + organise un vide grenier chaleureux et bonne ambiance au profit de l’association « Huntington ». On vous attend nombreux.

Prix du stand 2€ le mètre.

.

La Motte de Galaure (lieu précis à venir)

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 18 98 56 gilbert.paolini@free.fr

English :

The La Motte + association is organizing a warm and friendly garage sale in aid of the « Huntington » association. We look forward to seeing you there.

Stall price: 2? per meter.

German :

Der Verein La Motte + organisiert einen gemütlichen Flohmarkt mit guter Stimmung zugunsten des Vereins « Huntington ». Wir erwarten Sie zahlreich.

Standgebühr: 2? pro Meter.

Italiano :

L’associazione La Motte + sta organizzando una vendita di garage calda e amichevole per aiutare l’associazione Huntington. Ci auguriamo di vedervi lì.

Prezzo della bancarella: 2? al metro.

Espanol :

La asociación La Motte + organiza una cálida y amistosa venta de garaje a beneficio de la asociación Huntington. Esperamos contar con su presencia.

Precio del puesto: 2? por metro.

L’événement Vide Grenier Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche