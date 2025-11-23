Vide Grenier Saint-Jean-de-Luz

Vide Grenier

Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Vente de vêtements enfants, adultes, jeux, jouets. Restauration et buvette sur place. Tirage d’une tombola .

Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 73 44 41 elgargym@gmail.com

