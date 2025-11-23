Vide Grenier Saint-Jean-de-Luz
Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Vente de vêtements enfants, adultes, jeux, jouets. Restauration et buvette sur place. Tirage d’une tombola .
Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 73 44 41 elgargym@gmail.com
