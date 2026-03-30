Vide grenier Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Vide grenier 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 2026-04-05

Vide grenier Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz dimanche 5 avril 2026.

Vide grenier

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Arrivée des exposants à 7h mais ouverture au public à 8h .   .

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 28 88 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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