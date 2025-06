VIDE GRENIER Place de la Bascule Saint-Julia 29 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Redonnez vie à vos objets !

Vide grenier à Saint-Julia le 29 juin 2025 / A partir de 7h sur la Place de la Bascule / Buvette et restauration sur place / Organisé par la Récréation / Renseignements et inscriptions (au plus tard le 22 juin) / 10€ / 5m extérieur, 2€/m 10€/ table extérieur). .

Saint-Julia 31540 Haute-Garonne Occitanie recreation@saint-julia.com

English :

Give new life to your objects!

German :

Erwecken Sie Ihre Gegenstände zu neuem Leben!

Italiano :

Date nuova vita ai vostri oggetti!

Espanol :

¡Da nueva vida a tus objetos!

