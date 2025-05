Vide-grenier – Route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance, 18 mai 2025 08:00, Saint-Julien-d'Ance.

Haute-Loire

Vide-grenier Route du pont bleu Ancette Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Le comité des fêtes propose un vide-greniers à Ancette, au bord de l’Ance.

Buvette et snack sur place.

Exposants, installation à partir de 7h.

.

Route du pont bleu Ancette

Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 55 21 84

English :

The festival committee is organizing a garage sale at Ancette, on the banks of the Ance.

Refreshments and snacks on site.

Exhibitors, set-up from 7am.

German :

Das Festkomitee bietet einen Flohmarkt in Ancette am Ufer des Flusses Ance an.

Getränke und Snacks vor Ort.

Aussteller, Aufbau ab 7 Uhr.

Italiano :

Il comitato del festival organizza un mercatino dell’usato ad Ancette, sulle rive dell’Ance.

Rinfresco e spuntini sul posto.

Espositori, allestimento dalle 7 del mattino.

Espanol :

El comité del festival organiza una venta de garaje en Ancette, a orillas del Ance.

Refrescos y tentempiés in situ.

Expositores, montaje a partir de las 7h.

L’événement Vide-grenier Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay