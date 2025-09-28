Vide grenier Saint Laurent sur Manoire Boulazac Isle Manoire
Vide grenier Saint Laurent sur Manoire Boulazac Isle Manoire dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier Saint Laurent sur Manoire
Le bourg Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
GRAND VIDE-GRENIER à Saint-Laurent-sur-Manoire
Dimanche 28 septembre
Saint-Laurent-sur-Manoire (Boulazac Isle Manoire)
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille ou entre amis !
Objets d’occasion, jouets, déco, instruments… il y en aura pour tous les goûts ! ️
Tarif exposant 2,50 € le mètre
Inscriptions au 06 72 69 08 3*
️ Buvette & restauration sur place
Organisé par l’Amicale laïque des écoles de St-Laurent-sur-Manoire et Ste-Marie-de-Chignac .
Le bourg Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 69 08 34
English : Vide grenier Saint Laurent sur Manoire
German : Vide grenier Saint Laurent sur Manoire
Italiano :
Espanol : Vide grenier Saint Laurent sur Manoire
L’événement Vide grenier Saint Laurent sur Manoire Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux