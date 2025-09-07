Vide grenier La coupole Saint-Loubès

Dimanche 7 septembre, de 8h à 18h (accueil exposants dès 6h), l’association Evad&Vous organise un vide-grenier dans le parc de la Coupole à Saint-Loubès, avec restauration et buvette sur place ; emplacement à 3 €/m, inscription via www.evadetvous33.fr ou au 06 74 86 68 62. .

