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Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord

Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord

Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord dimanche 2 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24510 Saint-Marcel-du-Périgord

Département : Dordogne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Marcel-du-Périgord

Vide grenier

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Le comité des fêtes de Saint-Marcel-du-Périgord et ses exposants vous attendent nombreux au vide grenier pour dénicher objets, vaisselle et autres jouets !
Buvette et restauration sur place.   .

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   c.d.f.st.marcel.perigord@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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