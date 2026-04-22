Saint-Marcel-du-Périgord

Vide grenier

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le comité des fêtes de Saint-Marcel-du-Périgord et ses exposants vous attendent nombreux au vide grenier pour dénicher objets, vaisselle et autres jouets !

Buvette et restauration sur place. .

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine c.d.f.st.marcel.perigord@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides