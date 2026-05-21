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Vide grenier Champs de foire Saint-Mard

Vide grenier Champs de foire Saint-Mard dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Champs de foire

Adresse : 83 Rue de la Chapelle

Ville : 17700 Saint-Mard

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Mard

Vide grenier

Champs de foire 83 Rue de la Chapelle Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier de 7h à 18h.
3€ le ml avec véhicule.
Restauration, bar, buvette sur place.
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Champs de foire 83 Rue de la Chapelle Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88 

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English :

Flea market from 7 am to 6 pm.
3? per ml with vehicle.
Catering, bar, refreshments on site.

L’événement Vide grenier Saint-Mard a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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