Vide grenier Champs de foire Saint-Mard

Saint-Mard

Vide grenier

Champs de foire 83 Rue de la Chapelle Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier de 7h à 18h.

3€ le ml avec véhicule.

Restauration, bar, buvette sur place.

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Champs de foire 83 Rue de la Chapelle Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

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English :

Flea market from 7 am to 6 pm.

3? per ml with vehicle.

Catering, bar, refreshments on site.

L’événement Vide grenier Saint-Mard a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin