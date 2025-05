Vide grenier – Saint-Martial-d’Albarède, 25 mai 2025 06:30, Saint-Martial-d'Albarède.

Dordogne

Vide grenier Palou (Pont des Farges) Saint-Martial-d’Albarède Dordogne

Début : 2025-05-25 06:30:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

2€ le mètre linéaire.

Buvette et restauration sur place.

Palou (Pont des Farges)

Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 54 77 cdfalbaredien@gmail.com

English : Vide grenier

2? per linear meter.

Refreshments and food on the spot.

German : Vide grenier

2? der lineare Meter.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

2? al metro lineare.

Ristoro e cibo in loco.

Espanol : Vide grenier

2? por metro lineal.

Refrescos y comida in situ.

