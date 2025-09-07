Vide grenier Place Jean Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx
Vide grenier Place Jean Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier
Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
GRAND VIDE-GRENIER DE L’UJS-M
Rendez-vous le dimanche 7 septembre pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires, de sourires et de découvertes !
Mur à gauche place Jean Rameau à Saint-Martin de Seignanx
de 8h à 17h
Venez chiner ou vendre. Stands, nourriture et bons moments vous attendent !
Les recettes de cet évènement serviront à financer les actions de l’association des jeunes Saint-martinois. .
Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 60 13 71
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Seignanx