Vide grenier Place Jean Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 7 septembre 2025.

Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

2025-09-07

GRAND VIDE-GRENIER DE L’UJS-M
Rendez-vous le dimanche 7 septembre pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires, de sourires et de découvertes !
Mur à gauche place Jean Rameau à Saint-Martin de Seignanx
de 8h à 17h
Venez chiner ou vendre. Stands, nourriture et bons moments vous attendent !
Les recettes de cet évènement serviront à financer les actions de l’association des jeunes Saint-martinois.   .

Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine 

