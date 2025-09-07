Vide grenier Place Jean Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx

Vide grenier Place Jean Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier

Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

GRAND VIDE-GRENIER DE L’UJS-M

Rendez-vous le dimanche 7 septembre pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires, de sourires et de découvertes !

Mur à gauche place Jean Rameau à Saint-Martin de Seignanx

de 8h à 17h

Venez chiner ou vendre. Stands, nourriture et bons moments vous attendent !

Les recettes de cet évènement serviront à financer les actions de l’association des jeunes Saint-martinois. .

Place Jean Rameau Mur à gauche Avenue du Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 60 13 71

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Seignanx